美警跪壓懷胎9月黑人孕婦背部 觸發連日示威要求警察局長辭職

美國堪薩斯城警員早前被拍到拘捕一名黑人孕婦時，一度以膝頭跪壓她的背部及臀部，引發一批示威者到市政廳外抗議，要求警察局長辭職。警方發聲明指控孕婦阻礙警員執行職務，與一名男子想協助一名疑犯逃走，更聲稱「拘捕女子的警員稱他只是照顧，並非用腳施壓」。

被跪壓孕婦是25歲的斯托林斯（Deja Stallings），她已懷孕9個月，被警方指控干擾拘捕行動。閉路電視片段拍到斯托林斯當時身處警員及疑犯之間，警員推開她拘捕疑犯。警方指一名警員嘗試拘捕斯托林斯，但「她持續反抗並拒捕，然後他壓在地上進行逮捕」，但閉路電視未拍到逮捕經過。

目擊者勒約瑟（Chanel Le’Yoshe）稱，警員到場前根本沒有人打鬥，她指大家只是響應一名黑人維權人士號召，放氣球向一名暴力受害人致敬。勒約瑟拍攝的影片見到，斯托林斯早已臉朝下伏在地上，而一名男警以膝頭跪壓她的背部及臀部，然後將斯托林斯翻轉身並拉起她坐在地上。斯托林斯之後送院，最後獲釋。

警方聲稱「拘捕女子的警員稱他只是照顧（對方），並非用腳施壓」，但斯托林斯的律師肖（Stacy Shaw）反駁警方指當事人欲拉走疑犯的說法，又批評「問題是為何該名警員要撞一名孕婦，用膝壓着她背部...更扭她的手臂高舉過頭及跪在她的背上」。

堪薩斯城警局發聲明指，上月30日晚10時49分，警員接到油站一名保安報警有「15至20人打鬥」。警員到場後，油站負責人告訴警員「他希望所有非顧客離開」。警方發佈油站的閉路電視片段，見到有十多人聚集，有人互相推撞。聲明又指一名男子阻止警員調查及拒絕離開，警員欲拘捕他，遭其他人阻撓，該男子逃跑時絆倒，「此時一名婦人及一名男子想從警員手上拉走疑犯」。

片段出街後，肖連同一批示威者多日來在市政廳外請願，要求警察局長請辭，及將當地警局的50%預算改為投放於當地黑人社區的社會服務。警方發言人強調局長不會辭職，亦未有計劃公開涉事警員身份，目前沒有任何警員受處分。示威者計劃一直留守市政廳外，直至當局回應訴求。

美國有線新聞網絡

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