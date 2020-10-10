高加索動盪｜衝突現轉機 俄外長：雙方今午停火 將開始和談

阿塞拜疆和亞美尼亞的衝突出現轉機，在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）斡旋下，兩國同意在周六中午12時起停火並展開「實質性談判」。

阿亞兩國自9月底，在有主權爭議的納戈爾諾─卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh region）爆發軍事衝突，引來俄羅斯和德國等關注，並呼籲雙方盡快停火。

俄羅斯總統普京早前致電兩國領導人後，邀請雙方外長周五前往俄羅斯首都莫斯科見面化解衝突。經過「馬拉松式」的會談後，俄羅斯外長拉夫羅夫表示雙方已同意停火，他說：「基於人道主義理由，雙方從10月10日12時起停火。」俄外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）後來也證實雙方將停火。

除了停火外，阿塞拜疆和亞美尼亞還會就納卡地區進行「實質性談判」，拉夫羅夫表示：「阿塞拜疆和亞美尼亞開始實質性談判，以期盡快達成和平協議。」

法新社/俄羅斯塔斯社

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