大阪現針對中國人電話詐騙 冒充中共官員騙取「保證金」逾$256萬

日本大阪有不法之徒專門針對中國人進行電話詐騙，騙徒會冒充中國官員，訛稱發現有人盜用受害人身份進行違法行為，誘使他交出保證金證明清白。

其中一宗案例發生在今年8月，住在大阪的20多歲中國籍女子接到自稱是大使館職員的男子來電，指發現了她的偽造護照，問她要不要報警。後來電話轉到自稱是中國警方的男子，指發現一張偽造的銀行卡被用於洗錢，即使本人不知情也會被問罪。

據悉該名女子被要求提供個人定位等資訊，騙徒又向她出示印有其臉部照片和護照號碼、類似是逮捕令的文件，令她感到不安。她最後「為證明自己沒有與犯罪相關的金錢」，匯了200萬日圓（約14.6萬港元）給騙徒。

一名40多歲中國籍男性被人以同樣手法騙取銀行賬戶資料，他稱現時仍會接到疑似犯罪集團的來電。他表示從沒想過自己住在日本也會成為詐騙對象，因而沒有提防。

大阪警方表示，今年3月左右已發現這類型詐騙電話，截至9月底共接獲18宗相關案件，騙徒目標主要是10至50多歲的中國籍人士，被騙金額達到3,500萬日圓（約256.8萬港元）。除大阪外，滋賀縣和福岡縣也有人受騙。

由於這些騙徒皆訛稱是中國官員，有部份來電一開始會播放中文錄音，大阪警方認為這是由中國人組成的詐騙集團。不過警方指若詐騙集團處身海外，是很難查處，目前製作了提防詐騙的中文宣傳單張，避免有人誤墮騙網。

共同社

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