西班牙貨運站2.3萬隻小雞被遺棄死亡 3天斷水斷糧 同類相殘求存

西班牙首都馬德里的巴拉哈斯機場（Barajas）約2.6萬隻小雞，在運送期間被遺棄在貨運站，3天以來斷水斷糧，要同類相殘求存。最終只有約3,200隻倖存，警方正調查事件。

當局周三表示小雞全部僅出世數天，當中有6,000隻在警員到場前已死。警方稱倖存的小雞有低溫症，並吃掉死去的同類以存活。

警方指小雞在運送過程被放在一個紙箱，紙箱被雨水弄濕後破爛，無法繼續運送。警方稱機場管理機構曾聯絡運送公司，但該公司拒絕負責，並把小雞遺棄在貨運站。當局正調查事件，警方指涉事者或面臨虐待動物的指控，「動物屍體產生強烈氣味，令倖存（小雞）面臨更惡劣狀況」。

兩個保護動物機構「Salvando Peludos」及「ALBA」周日派員救走雞仔，「Salvando Peludos」主席桑切斯（Fernando Sanchez）形容情況「誇張」，與疑為何沒人及早發現。

「ALBA」主席科拉（Carolina Corral）形容場面「恐怖」 ，在箱內找出倖存小雞時感覺很難過，由於組織多數是處理貓狗，所以一時要應對大量小雞也有難度，「我們不知如何令牠們有最大生存機會，因為從未見過這樣的情況」。兩間機構在社交網公開呼籲拯救小雞，桑切斯指最終只有約3,200隻小雞倖存。

美國有線新聞網絡

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