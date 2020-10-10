哈里夫婦、馬拉拉　爭取女性受教育

諾貝爾和平獎在世人眼中是光環，但推動和平背後不無代價。2014年得到和平獎的巴基斯坦少女馬拉拉當年為爭上學權險遭槍殺，今年終於從牛津大學畢業，並與哈里王子夫婦聯袂為女孩發聲。兩年前因救助戰爭中受性侵婦女得獎的剛果民主共和國醫生慕克維格，近日因促請國際審判內戰屠夫而收死亡恐嚇，連出家門都要三思。

和平獎得主屢受恐嚇

23歲的馬拉拉近日與旅居美國的哈里王子和妻子梅根開視像會議，討論武漢肺炎疫情下女性爭取教育機會的困難，2,000萬中學女生疫後亦可能回不了課室；梅根多年來與馬拉拉都關注女性教育，討論片段在明日「國際女孩日」將於馬拉拉名下的YouTube頻道播放。

另一方面，8年前險遭暗殺的慕克維格，近日再受網民恐嚇，揚言要殺他一家和燒掉他開設的潘奇醫院。原因在於他在7月推文，重提聯合國10年前調查報告，促當局追究1994年剛果內戰責任，將涉違反人權的屠殺者帶到國際法庭受審。這則呼籲觸動剛果軍頭、還有當年涉戰事的鄰國烏干達和盧旺達人的神經；但亦有數以千計人本月1日遊行到醫院保護和支持慕克維格。慕克維格在遊行當日稱：「身為諾貝爾和平獎得主，我若不為區內和平努力，如何配得上這名號？」他說審訊只是國際社會給予剛果內戰受害人最起碼的交代：「公義是判定誰做了甚麼，之後才能言和，不重蹈覆轍。」

美聯社/美國《時代》周刊