加國65歲以上居民最撐警 半數青年不願看到警察

（北美通訊）美國各處近月發生多場「反警暴」示威活動，在「鄰居」加拿大，調查機構Angus Reid民調發現，整體而言，大多數受訪者對警察持正面印象，但約一半加拿大青年認為，看到警察時不會感到安全。

調查顯示，74%受訪者對加拿大警察持正面或非常正面印象，持負面及非常負面印象只有21%。65歲或以上的受訪者中，86%對警察持正面印象；但18歲至34歲的年輕人中，僅51%對警察持正面印象。

民調指，雖然大多數居民對警察持正面評價，但相比白人，原住民及其他少數族裔人士，對警察持較負面印象，25%原住民及24%少數族裔對警察表示不滿，該比例在白人群體中只有20%；另外，39%少數族裔人士對見到警察出現時，更會感到更不安全。

居住在城市的加拿大人，對警察印象較差。24%多倫多人、29%滿地可人及27%溫哥華居民，對警察持負面印象，人口較少的利載拿（Regina），持相同立場的人只有16%。

該項民調在8月26日至9月1日，隨機訪問5,005名加拿大人，經整理及分析後得出上述數據。

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