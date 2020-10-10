抽脂送命｜韓警調查Bossini創辦人孫女猝死案 轟診所疏忽由非整形外科醫生執刀

有「針織大王」之稱的Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒，今年1月底到南韓國一間整形診所接受抽脂豐胸手術期間昏迷，最終不治身亡。南韓傳媒報道，警方調查結果指涉事診所嚴重疏忽，手術期間未有麻醉師在場，而且手術竟然由骨科醫生執刀，而非整形外科醫生，因而導致羅貝兒喪命。

南韓警方調查結果顯示，涉事的「Ollim Plastic Surgery」診所位於首爾江南區，診所進行手術前未有進行藥物檢查，而執刀醫生並非整形外科專業，其實是一名骨科醫生。另外診所在手術過程中未有安排麻醉師在場，以致手術過程中氧氣供應出問題，而且經南韓國立科學搜查研究院（National Forensic Service）鑑定，診所為羅貝兒注射的鎮靜劑異丙酚（Diprivan）亦有問題，導致她手術期間昏迷，要立即送院搶救，最終不治。警方準備以業務過失致死、違反醫療法及毒品管理法等罪名，起訴負責執死的金姓醫生及有份參與手術人士。

警方又指「Ollim Plastic Surgery」診所雖然嚴重疏忽，但羅貝兒在當地抽脂亦屬違法，因為根據當地法例，介紹海外人士到當地整形的經紀必須向當地有關單位或機構登記，但羅貝兒的經紀卻未有登記。警方會進一步調查非法整形經紀問題。

羅貝兒丈夫Danny Chi在妻子猝死後，今年初曾入稟香港法院，越洋向涉事診所及醫護人員提出民事索償，但後來決定放棄訴訟，揚言即使獲得賠償也不能令其太太復生。他表示自己最初入稟旨在引起南韓媒體的關注，相信當地警方會伸張正義，亦認為南韓法律制度是公正和客觀。

中央社／《蘋果》資料室

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