推14萬億元救市方案谷選情

在美國總統特朗普民調落後於拜登之際，白宮加碼推出總值1.8萬億美元（14.04萬億港元）的新一輪救市方案，力爭在大選日前通過，避免再出現企業倒閉或裁員潮，但參議院屬共和黨的多數派領袖麥康奈爾大潑冷水，認為短期內難以與民主黨達成共識。

力爭大選前通過

白宮的新方案將主要的全國和地方援助數額由2,500億美元（1.95萬億港元）增加至3,000億美元（2.34萬億港元），總數比早前主張的多，但仍不及民主黨建議的2.2萬億美元（17.16萬億港元）。特朗普前日在Twitter發放正面訊息，表示「武漢肺炎紓困談判正在推進，盡力做吧！」又在接受訪問時稱，希望見到更大規模的刺激經濟方案，數額要比共和黨或民主黨提出的都多。但白宮發言人法拉卻指，政府希望數額維持在兩萬億美元以下。

財長姆欽與民主黨籍的眾議院議長佩洛西前日亦恢復救市方案談判，商討了逾半小時。佩洛西樂觀地表示希望兩黨很快達成共識，惟又指「他們 （共和黨）經常改變主意」，對進展有保留；其發言人則指姆欽有提及民主黨關心的議題，可是仍未有擊敗疫症的戰略計劃。

麥康奈爾則較悲觀，他批評參與談判的人為政治利益鬥爭，兩黨的意見分歧仍然很大，形容談判處於不明朗的境況，估計未來三周都難以達成協議。美聯社