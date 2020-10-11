北韓舉行建黨75周年慶祝活動 李雪主又神隱惹猜測

北韓政府周六舉行閱兵，慶祝勞動黨建黨75周年，有報道指北韓第一夫人李雪主未有出席閱兵儀式，至今已有9個月未有公開露面，令人關注其近況。

南韓傳媒指李雪主今年1月25日前往平壤三池淵劇場觀看春節紀念演出後至今，已連續9個月沒有露面，令人關注其近況。不同於歷屆北韓第一夫人，李雪主曾多次陪同金正恩出席各種公開活動，包括亮相陽德溫泉文化休閒區、金剛山旅遊區等視察活動，去年12月還陪同金正恩登上白頭山。

分析認為，李雪主長期未公開露面或是考慮到武漢肺炎疫情，又或者是因為金正恩近期的活動主要集中在視察颱風災區，或是主持會議等，不適合李雪主隨行，亦有意見指出，不能排除李雪主因為懷孕而未能露面。

北韓周六舉行建黨75周年慶祝活動，在閱兵儀式結束後還舉辦了火炬遊行、煙花表演等各類慶祝活動，參與者手持火炬拼出「最強軍力」、「自主」、「偉大的黨」等標語，又高喊「金正恩將軍萬歲」的口號，火炬隊伍又拼出「革命傳統」、「團結一心」、「誓死保衞」、以及歷任最高領導人「金日成」、「金正日」及「金正恩」的字樣。除了火炬遊行，據報儀式結束後亦舉行了龐大的煙花表演，來自各地的群眾前往金日成廣場慶祝。

韓聯社

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