武漢肺炎‧專題｜新加坡染疫死亡率全球最低 分析：五大關鍵達致低於0.05%成果

武漢肺炎肆虐全球，平均染疫死亡率為3%，但新加坡卻低至0.05%，更超過2個月沒出現死亡個案。路透社分析指，可從患者的平均年齡、檢測、醫療系統完善、強制戴口罩和死因分類五大關鍵，解釋為何當地的染疫死亡率是全球最低。

截至本月初，新加坡的確診個案累計約5.78萬宗，當中只有27人死亡，染疫死亡率不足0.05%。若比較跟新加坡人口一樣約是500多萬人的國家，例如丹麥和芬蘭，這兩個國家的染疫死亡率分別是3%及4%，而香港也約為2%。

患者年齡

路透社指新加坡的確診個案中，有95%都是外地勞工感染，這些勞工大多是20至30多歲，主要從事造船和建築等體力勞動工作，身體狀況本身相對較好。根據目前對疫情的研究，武漢肺炎對較年輕的人影響較小，甚至很多年輕人是無病徵的確診者。

大量檢測

新加坡政府面對疫情，積極追蹤確診人士的接觸者和進行大量檢測，例如為安老院的老人等弱勢社群進行大規模病毒測試，又為所有13歲以上、有急性呼吸道感染的人提供免費檢查。據指新加坡現時已有90萬人接受檢測，佔總人口約15%，是其中一個檢測率最高的國家。新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院的傳染病專家許立陽（Hsu Li Yang、音譯）說：「我們診斷得越多，死亡率就越低。」

醫療系統完善

新加坡的醫療系統本身已相當成熟，有不少高質素的私家醫院和護理設施，是東南亞的醫療旅遊中心，新加坡政府在這基礎上，再於展覽中心等地方搭建臨時醫院，將嚴重和輕微患者分流，集中資源治療病重確診者。

強制戴口罩

佩戴口罩是有效阻止武漢肺炎傳播的方法，新加坡政府在今年4月強制全民在公眾地方戴口罩。伊麗莎白醫院傳染病專家梁浩楠（Leong Hoe Nam，音譯）表示：「我們在新加坡採納了一個良好的戴口罩文化。」

死因分類

最後，新加坡政府嚴格遵循世界衞生組織（WHO）對武漢肺炎的死亡分類方式，例如有人因武漢肺炎引發的心臟或血液併發症死亡，不會歸類為武漢肺炎死亡個案。有部分國家例如英國是將這類個案也列作染疫死亡個案，但新加坡國立大學醫院高級顧問費舍爾（Dale Fisher）強調，即使新加坡改變界定染疫死亡的定義，影響也是微不足道。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！