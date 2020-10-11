天下圍中｜蓬佩奧促多國與印度建立更緊密關係 建立聯盟抗衡中國

美國國務卿蓬佩奧本周較早時間到日本訪問，與日本、印度及澳洲三國外長展開安全對話，蓬佩奧周五促請與印度建立更緊密的關係應對中國，並警告中國正聚集龐大的力量對抗印度。

蓬佩奧本周與日本、印度及澳洲三國外長展開安全對話，呼籲盟國團結對抗中國的「剝削、賄賂與脅迫」，他受訪時談及這場會議：「在這場對抗中，他們絕對需要美國做他們的盟友和夥伴。」

蓬佩奧稱中國開始聚集龐大的力量在印度北部對抗印度，他說：「世界已經覺醒，風向開始改變，美國在特朗普政府領導下，已開始建立聯盟，將對此威脅予以反擊。」

另外，繼在日本的「四方安全對話」後，蓬佩奧將與國防部長埃斯珀（Mark Esper）到訪印度新德里，與印度方面舉行年度會談，國務院表示，副國務卿比根（Stephen Biegun）下周將率先赴當地準備。

印度駐美國大使桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）在傳統基金會（Heritage Foundation）被問到與中國的緊張關係時強調，亞洲強國彼此有歷史連結，也歡迎學術互訪，他說美國與印度關係迅速增溫，桑德胡又說希望蓬佩奧和埃斯珀訪問印度時，雙方能討論促進防衞，「我們的防衞合作還有很大的發展空間」。

中國和印度自6月在中印邊境爆發流血衝突，衝突造成20名印度軍人喪命，事件導致兩國關係惡化。印度當局7月以安全為由，禁用包括TikTok、QQ和微信在內的59款中國App。

印度《印度時報》／中央社

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