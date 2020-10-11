美國大選｜「環保少女」通貝里 呼籲美選民撐拜登

瑞典17歲「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）周六呼籲美國選民選擇民主黨總統候選人拜登。

關注組織「周五為未來」（Fridays for Future）創辦人通貝里在Twitter表示：「我從不參與政黨政治，但即將舉行的美國大選已超越政黨政治，結果對於對抗氣候變化將有重大影響……請合力呼籲所有人投拜登一票。」

拜登與總統特朗普的環保理念南轅北轍，特朗普漠視氣候變遷的警號，也瞧不起通貝里，曾叫她「管好憤怒情緒」。通貝里去年在聯合國氣候行動峰會發表「你們好大膽」（How dare you）演說，嚴斥各國領袖對環保光說不做後，特朗普曾語帶嘲諷地說：「她看似一個期盼精彩燦爛未來的開心少女，真好看！」

拜登與通貝里卻「有偈傾」，曾讚揚她致力對抗氣候變化。通貝里為拜登「助選」時，提及美國科普雜誌《科學美國人》（Scientific American）撐拜登的政治表態。該雜誌近200年來首次表明政治立場，上月呼籲讀者支持拜登，「為保護科學免受摧殘投票」。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！