高妹正傳｜腿長1.35米破兩項世界紀錄 美國長腿少女寄語高妹：不應因身高而羞恥

美國德州一名17歲女子因擁有一雙逾53吋（1.35米）的長腿，打破了兩項健力士世界紀錄，成為最長腿的女性及青年，她寄語所有身材高大的女性，別太在意別人的眼光，也不應因身高而羞恥。

柯林（Maci Currin）打破兩項健力士世界紀錄，成為最長腿的女性及青年。柯林左腳長超過53吋（1.35米）、右腳則稍短、長52.9吋（1.34米），她身高6呎10吋（2.08米），腿部佔她身高約60%。

柯林的母親表示，她在女兒很小時候已發現她比同齡人高，「我估計這是有某種基因，賦予她有高大的身材」。柯林的家人確實身材偏高，她父親高6呎5吋（1.96米）、兄弟高6呎4吋（1.93米）、母親高5呎7吋（1.7米）。

柯林說：「在大學二年級，我不再關心人們如何看我，我不再關心後，就不被任何事影響。」柯林透過社交網鼓勵他人欣賞自己的身高，「我希望高大的女性把身高視之為禮物，你不應因為自己的身高感到羞恥，你要欣賞它」。

美國有線新聞網絡

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