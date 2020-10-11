多市直播點算郵遞選票釋疑

為應對美國總統特朗普一直聲稱大選郵遞投票助長舞弊，丹佛、西雅圖等越來越多城市開始網上直播處理郵遞選票的過程，作為一種象徵性舉動，以提高選民對下月大選的信心。

遠距離拍攝 免洩露資料

科羅拉多州丹佛州由今日起可讓民眾24小時在網站Denvervot4s.org觀看收取和點算郵遞選票的情況。過程中，選舉職員會打開選票、核對簽名，再用儀器掃描選票、記錄各選票的選擇，但直至選舉結束才會正式點算結果。其間攝影機只會遠距離拍攝，不會洩露個別選票內容或選民資料。

丹佛選舉當局發言人迪拉德說，這直播節目旨在向公眾展示當局收到選票後會發生甚麼事。由於疫情令不少選民選擇郵遞選票，直播是提高公眾對制度信任的方法之一。他說：「基於疫情，以及處理選票過程中場內人數的限制，我們希望增加一點透明度。」推動全國性郵遞投票倡議組織National Vote at Home Institute and Coalition的行政總裁麥克雷諾茲說，看着工作人員開票或無甚娛樂性，但「肯定可直接反擊那些企圖對選舉過程提出質疑的人」，讓選民知道過程不是黑箱作業。

事實上，丹佛市都是仿效西雅圖金縣選舉辦事處的做法，當地自2012年起開始網上直播處理選票的過程。另一些有同樣做的地方，包括亞利桑那州尤馬縣、加州的洛杉磯及三藩市。美聯社