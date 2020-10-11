抗暴之戰｜天主教報章︰黎智英誓爭取民主 羅傑斯Twitter轉載分享

上周壹傳媒創辦人黎智英接受聖母大學學者Fran Maier訪問，天主教傳媒天亞社及馬來西亞天主教報刊《先鋒報》（The Herald）亦有刊載內容，天亞社報道指出，黎堅持爭取民主，不會離開香港。同樣是天主教徒的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）在Twitter上轉載有關報道。

天亞社報道題為「香港的天主教富翁誓爭取民主」，指出黎智英是香港榮休樞機主教陳日君的支持者，陳日君在1997年為他洗禮。黎智英支持民主社運，面臨多項刑事起訴，但他表示不會離開香港，也不會放棄信仰。馬來西亞天主教報刊《先鋒報》（The Herald）亦有引述黎智英表示「受難時，神與我同在」，及他指出中共有意以政府取代宗教。

羅傑斯（Benedict Rogers）在Twitter上轉載天亞社的報道，他被拒絕入境香港但一直關注情況，日前他亦發帖文提起，一年前與陳日君在外地聚首，「我們22年前首次在香港相識，自此你一直是我的英雄」。

訪問內容較早前已在天主教媒體《National Catholic Register》和《Catholic News Agency》刊出，當中引述黎智英表明，對梵蒂岡擬與中國續簽中梵主教任命協議感到失望，另外，黎亦回應陳日君樞機早前就香港主教繼任人安排，到訪梵蒂岡卻不獲教宗接見，指出梵蒂岡和教宗方濟各（Pope Francis）對中國所作所為保持沉默，他對此感到非常失望，認為其沉默極具破壞性，因世界都仰望梵蒂岡的道德領導。

天亞社／馬來西亞《先鋒報》／《蘋果》資料室

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