特朗普確診｜出院不足一周即舉行白宮小型集會 拒提檢測結果是否呈陰性

美國總統特朗普確診武漢肺炎後周一返回白宮，出院不足一周在周六首次出席公開活動，於白宮草坪向支持者發表講話，儼如一場小型造勢集會， 卻在演說期間無戴口罩。儘管醫生表示特朗普「不再有播毒風險」，但白宮拒絕透露他的病毒檢測結果是否呈陰性反應，引起外界質疑特朗普的健康狀況。

在白宮發出的通告中，白宮醫生康利（Sean Conley）指按照美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的標準，特朗普已可以安全地中止隔離，而在「目前公認的標準」下，他不再被視為傳播風險，卻沒有透露他對武漢病毒是否已呈陰性反應。

有醫療專家就質疑，特朗普自確診武漢肺炎以來只過了10天，是否應該在如此早階段就宣稱他沒有傳播風險，因為這麼短時間根本無法知道他是否已不會傳染別人。耶魯大學公共衛生學院流行病學專家亞伯特柯（Albert Ko）表示，白宮似乎是根據CDC的標準，指輕中度的武漢肺炎患者可在合適的時間結束隔離。

不過，他注意到特朗普接受治療期間，曾服用類固醇藥物地塞米松（dexamethasone），而該藥物通常只用於嚴重的武漢肺炎患者，嚴重患者需要接受至少20日的隔離。亞伯特柯認為白宮又發表這些「令人費解」的聲明，更難令人掌握特朗普的病情，例如是特朗普是否曾出現肺炎。

CDC指引列明，大部份人在決定是否與他人接觸時，毋須先接受檢測，亞伯特柯還補充指，即使患者不再視為傳染風險，仍可在數周甚至更長時間繼續對病毒呈陽性反應。

特朗普周六在白宮一露面就除口罩，雖然他看起來精神不錯，但他只發表了18分鐘的演說，跟他以往正常都至少進行1小時短得多，而聲音亦有少許沙啞，又可看到手上紮著繃帶，可能和他接受過靜脈注射藥物有關。

出席今次活動的所有參加者都必須帶上口罩，進場前要接受體溫檢查，還要填寫簡短的健康申報表，但參加者明顯沒有保持安全的社交距離，有不少人在特朗普開始演說時除掉了口罩。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前在「玫瑰園感染群組」爆發後就表示，參與大型活動時要盡量避開不戴口罩的人，還表示看到「人群、擁擠、不戴口罩」三大元素，「如果出現大爆發一點也不意外」，是「一個超級傳播的場合」。白宮9月底在在玫瑰園提名巴雷特(Amy Coney Barrett)填補最高法院大法官的活動，釀成「感染群組」，特朗普等人都被指在該活動中招。

特朗普在周六演說中一再強調「感覺很好」，他周五接受霍士電視一個節目訪問時，宣稱「已再次接受病毒的重新測試」，更知道自己的病毒含量「是接近最低或完全沒有」。特朗普亦即將重啟其競選活動，周一到佛羅里達州出席造勢大會，隨後會轉往賓夕凡尼亞州和艾奧瓦州。

現時很少出現武漢肺炎康復者再感染的情況出現，但CDC仍建議康復者要持續戴口罩，以及遵守保持社交距離等預防措施，在白宮一露面就除口罩的特朗普，在日後出席競選活動時會否戴口罩存在疑問。

美聯社

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