美國總統特朗普感染武漢肺炎，卻急於把握所剩無幾的競選期，讓宣傳活動重上軌道，昨日在白宮舉行他染疫後首次公開活動，更打算明日出門舉行造勢集會；而由於但他反對將總統候選人辯論改為網上舉行，負責的單位前日宣佈原定周四的第二場辯論取消，被批是剝奪了選民直接質問候選人的機會。

總統候選人辯論會自1976年起是每屆大選例行節目，並由2000年開始採取三場制，但慣例今年被打破。總統辯論委員會日前決定，出於健康風險疑慮、周四舉行的第二場總統辯論改為網上進行後，特朗普表明不會「浪費時間」，他和拜登兩陣營更各自宣佈當日另辦活動。委員會前日指「第二場辯論顯然不會舉行」，正式取消，委員會將專注籌備本月22日的最後一場辯論。

被指剝奪選民質問機會

第二場辯論是三場中唯一一場容許現場人士向候選人提問的辯論。拜登發言人貝茲指：「特朗普真可恥，如此避開選民提問，但這並不意外……他沒膽量與拜登一齊面對選民為言行負責。」拜登團隊並宣佈會在當晚單方面舉行「市會堂」活動，讓選民向拜登提問。

特朗普據指本月1日確診、住院三晚後周一剛出院，但已經急不及待要現真身，展示自己已打敗惡疾、健康良好，頭炮是昨午（香港今晨）在白宮南坪集會現身，站在露台上向支持者發表講話。據報白宮向2,000人發出了邀請。消息指參加者必須戴口罩及量體溫。

特朗普另外亦準備「衝出白宮」，計劃明日到攸關勝敗的佛羅里達州舉行「大集會」，他前日已推文宣佈消息，還附上報名連結。

未確定無毒 拜登斥鹵莽

雖然白宮醫生康利日前宣稱特朗普健康穩定，許他昨日公開活動，但暫時未有測試確定他無毒，而白宮亦一直未披露他最後一次病毒測試得陰性結果的日子，令外界對特朗普「毒性」充滿疑問。拜登批評他在播毒風險不明下舉辦集會是「鹵莽輕率」。

特朗普懶理質疑，前日連環接受傳媒訪問，包括病後首次現身電視節目，在霍士新聞頻道節目披露「不用服藥……已經有八小時之久」。未知訪問是何時錄影。特朗普在訪問中指病毒的確兇猛，承認醫生說他曾經危殆，坦言病毒令他體力下降，「不太生猛」，惟強調自己「呼吸沒問題」。

特朗普較早前接受右翼名嘴林博電台訪問，再吹捧「再生元製藥」（Regeneron）實驗雞尾酒抗體REGN-COV2 是武肺「解藥」，勝於疫苗。傳染病專家福西其後在訪問中被問時直言「解藥」說法有誤導，澄清目前對付武肺只有「療法」。他並且形容上月在白宮玫瑰園舉行的大法官提名儀式是「超級播毒活動」。

路透社/美國有線新聞網