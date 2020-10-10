武漢肺炎●全球疫情｜意疫情反彈羅馬仍爆反口罩示威 柏林成高危區收緊防疫措施

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,701萬，全球死亡人數逼近107萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逼近768萬宗，死亡人數突破21萬人。印度確診人數逼近697萬，位居全球第二，死亡人數突破10.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破505萬，死亡人數逼近15萬。俄羅斯確診人超過127萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

柏林收緊防疫措施

德國確診個案持續回升，單日新增4,721宗確診，連續三日突破4千大關。柏林、科隆等多個大城市，在一周內每10萬有逾50人感染，成為高危區，周五深夜起收緊防疫措施。科隆當局10時後禁止在廣場和街道上飲酒，夜店區禁止賣酒，在市中心行人專區必須戴口罩。柏林的食肆、酒吧及大部份商店晚上11時至翌晨6時必須關門，在密閉空間的私人活動限10人參加，晚上11點後兩戶間的室內聚會只准最多5人參加。

意疫情反彈羅馬仍爆反口罩示威

意大利疫情反彈，過去24小時新增5,724宗確診，29宗死亡個案。新增個案大部份在北部倫巴第大區出現，其次是那不勒斯所在的坎帕尼亞大區（Campania）。

雖然疫情反彈，但首都羅馬周六有兩場反口罩示威，抗議強制戶外口罩令等防疫措施太嚴，指政府製造恐慌。在米蘭大教堂外，娛樂界工作者抗議政府因應疫情實施的經濟政策。

德新社／美聯社

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