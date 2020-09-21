武漢肺炎‧專題｜疫情曝露新加坡外勞慘況 屢爆集體感染仍要12人逼一房 禁足令不斷延長

新加坡外勞宿舍在疫情下爆發多宗集體感染個案，英國廣播公司（BBC）指反映了當地外勞慘況，在普通社區疫情減退、民眾開始恢復日常生活之際，很多低收入外勞仍被迫足不出戶留在狹窄的宿舍房間。有工人指：「從白天到黑夜，我們都只留在同一間房，是精神折磨，就像監獄。」

科康（Zakir Hossain Khokan）是武漢肺炎康復者，已重投工作，他本以為最痛苦的日子已完結，但其宿舍上月再爆發疫情，他與其他外勞被迫再次隔離。科康要留在一間與其餘11人共享的房間，房內除了6張碌架床，就只有一些衣服及毛巾，「因為沒有空間，所以我們不可能保持社交距離」。

新加坡有超過30萬來自印度及孟加拉等國的低收入外勞，大部份從事建築及生產業，他們住在擠擁的外勞宿舍，在疫情下自然容易成為傳播病播的溫床。

科康早前感染武漢肺炎要送院治療，但康復出院返回宿舍時，發現環境仍未改善。他說：「我4月17日離開宿舍往醫院，當我在7月9日回來，仍見不到有任何改善。他們說要有社交距離，但對我們而言這是一個笑話，你在細少房間又怎能有社交距離？」

外勞宿舍爆發疫情以來，高峰期曾每天新增數以百宗病例，當局4月中起每天公佈兩組數字，第一組是社區感染、另一組是涉及外勞宿舍的病例，而兩組數字之間也形成了鮮明對比，宿舍的病例遠遠高於社區病例。

新西蘭梅西大學（Massey University）傳播學教授達塔（Mohan Dutta）說：「武漢肺炎與其他傳染病一樣都（反映了）不平等，我們形容的方式——新加坡公佈兩組不同（感染）數字的做法……令不平等更加明顯。」

新加坡政府封鎖外勞宿舍，令大部份外勞要被迫留在自己房間，並接受大型檢測，受感染的外勞會被帶走隔離及治療。來自印度的拉賈（Vaithyanathan Raja）說：「實施封城後，我們不准離開房間，也不可以去隔離房間。」

移民人權關注組織「Raining Raincoats」創辦人斯瓦米納坦（Dipa Swaminathan）指，當地工人長期以來面對同一情況，「我們現在談及的事——他們的宿舍、食物，這些情況已存在了很多年。我們聽不到訴求是因為他們沒抱怨，他們對在新加坡這裏的一切深深感激，如果他們感到任何壓力，那他們真的已到達臨界點了」。

英國廣播公司

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