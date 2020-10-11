抗暴之戰｜憑港人抗爭圖片報道 法新社記者獲戰地記者獎

表揚戰地與動盪地區記者的「巴約卡爾瓦多斯諾曼第戰地記者獎」（Bayeux Calvados-Normandy Award）得獎名單周六公佈，法新社記者華萊士（Anthony Wallace）憑去年香港抗爭運動的「香港：人民革命」（Hong Kong: A Popular Revolt）圖片報道獲獎。

華萊士憑對香港抗爭運動的圖片報道而獲得「公眾之選獎」（Public Choice Award），並獲評審團獎亞軍。他的其中一幅作品為去年中秋有人在獅子山組成人鏈，亮起燈光照遍整個山頭，並展示「Free HK」的標語，向世界展示香港人的決心。

「巴約卡爾瓦多斯諾曼第戰地記者獎」1994年開始頒發，以紀念盟軍登陸諾曼第50周年，自此之後每年頒發。頒獎禮選擇在法國城鎮巴約舉行，因為該鎮是盟軍首個解放的城鎮。

今年得奬的機構還有德法公共電視台（Arte）、美國《華盛頓郵報》、英國廣播公司、法國廣播電台（RFI）、德新社等，而得獎報道涵蓋敍利亞以至阿富汗等地的衝突。Arte三位記者憑着報道敍利亞內戰期間400萬平民被困西北部伊德利卜省（Idlib）並面臨政府軍和俄軍夾擊的慘況，而獲「大制式電視獎」（Grand Format Television Trophy）。「電視獎」（Television Trophy）得主為英國廣播公司記者沙磊（John Sudworth）與王希平（Wang Xiping，譯音）。他們的得獎報道是關於新疆維吾爾穆斯林。

法新社

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