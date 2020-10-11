馬克龍繼女想從政 法憂出現特朗普般家族成員壟斷政府顧問情況

法國總統馬克龍的繼女蒂費納（Tiphaine Auzière）對法國傳媒透露她經常與政府部長見面提供建議，暗示她或有意從政，令人憂慮美國政府顧問被特朗普家族成員壟斷的情況會在法國出現。

法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）當年在任教的學校認識只有17歲的馬克龍時，她跟前夫奧齊埃（André-Louis Auzière）所生的么女蒂費納只有10歲。現年36歲的蒂費納在爸爸剛逝世後走到鎂光燈下，接受《巴黎競賽畫報》（Paris Match）訪問時暗示有意從政。

蒂費納在訪問中表示，她身為馬克龍所屬共和前進黨的活躍分子，經常向政府部長介紹她的最新計劃，有時甚至會提出自己對政策的建議。住在加萊（Calais）的她自稱曾到巴黎跟司法部長迪蓬莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）討論法律政策，「我們討論過關於陪伴受害者、監獄改革和重新融合等問題」。她又明言不會遵守愛麗舍宮的規矩，「我在行動過後才給通知」。

蒂費納常參與本地議題，包括打擊家庭暴力、終止停課和反對一座風車農場的活動，但她聲稱自己只是個「熱心市民」而非未來的政客。這並非蒂費納首次讓人猜測她有意加入馬克龍政府從政，令人憂慮法國政府可能出現特朗普家族入侵美國政府般的政治壟斷情況。

蒂費納早前在巴黎開了一間私立預科學校，一年向每名學生收取9,500歐元（約8.68萬港元）學費，她參與此項目意味着馬克龍背棄國家教育制度，令人質疑她透過繼父影響政府施政。

英國《每日郵報》

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