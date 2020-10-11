冠夫姓爭議｜日本夫妻可望不同姓氏 女性活躍大臣：積極檢討

日本民法規定一對男女結成夫妻後要用同一姓氏，實際的情況絕大多數是婦隨夫姓。不過，這個傳統有望被打破，女性活躍大臣橋本聖子表示，將會積極研究夫妻可在婚後分別保留原有姓氏。

為提升女性的社會地會達至男女平等，日本政府推行「男女共同參與基本計劃」，每5年就會檢討和更新一次，而在今年12月左右就會決定第5次「男女共同參與基本計劃」的內容，而夫妻不同姓預料是議題之一。

日本女性活躍大臣橋本聖子表示，將會積極檢討夫妻不同姓，努力將此議題加入下一期的「男女共同參與基本計劃」中，日本自民黨政務調査會長下村博文說：「重視傳統的價值觀和家庭觀的同時，應對時代變遷都要有適當的討論。」

「夫妻不同姓」（夫婦別姓）立即引起日本網民的熱烈討論，並成為日本Twitter的熱門關鍵字，有女性網友表示非常期待，因為不論結婚或離婚都要辦理繁複的改姓手續，也有人認為夫妻不同姓亦有助傳承稀有姓氏，又有人指日本在江戶時代前都是夫妻不同姓，這才是真正傳統。

中央社/日本廣播協會

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