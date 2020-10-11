昨天是北韓執政勞動黨建黨75周年，首都平壤罕見地安排於午夜舉行閱兵，展示巨型新款洲際彈道導彈（ICBM）及新型潛射彈道導彈（SLBM）；領袖金正恩講話中沒有直接批評要求北韓棄核的美國，但就說不惜「全面運用」核武自衞。

北韓中央電視台當地時間昨晚7時播放閱兵片段，一身灰色西裝的金正恩，以國務委員會委員長身份現身平壤金日成廣場，他背後時鐘顯示儀式約於昨日零時許舉行。

新款ICBM可裝多個彈頭

閱兵儀式中亮相的武器，包括南韓軍之前預測、正式命名「北極星4型」的SLBM，金正恩年初提過的新型ICBM更壓軸出場。美國科學家聯會成員潘達推文說，片段中的ICBM 以22輪流動發射車運載，「是世上最大型陸上流動液態推進導彈」。韓聯社就報道，北韓前一款「火星15型」ICBM長21米，射程約13,000公里，已能直達萬餘公里外的美國；新款ICBM比舊款長兩三米，有空間裝設三個輔助發動機增加推進力，料射程更遠；彈頭加長也意味可能安裝多個彈頭，對美國威脅更大。

兵力方面，出場的包括榮譽騎兵縱隊、53個徒步連、22個機械化縱隊等依次操入廣場；新聞旁白說「北韓正規兵力在當年首個閱兵式上擁有的武器只有步槍，但在今天的閱兵儀式上，他們的孫子輩展示了誰都無法想像的強大力量」。

金正恩在儀式中講話沒有直接批評美國，但明言面對軍事壓力和經濟制裁，將繼續提升自衞能力；北韓不會用武力先發制人，也不是針對某一方，「但若有任何勢力威脅我國安全，將搶先動用最為強力的攻擊應對」。

講話中，金正恩不下十多次對人民表達「感謝」和「抱歉」，提到國家年初起「每天每一腳步都遭遇意想不到的巨大挑戰和阻礙」；在長期受國際制裁、資源不足的情況下對抗武漢肺炎及賑災，「人民軍官兵發揮愛國主義獻身精神，令人熱淚盈眶」，講話途中更一度哽咽。

祝福南韓「同胞」戰勝疫情

金正恩又不忘強調北韓「沒一人感染新冠病毒，所有人都能健康生活」，並祝願「世界上其他正在對抗邪惡病毒的人都能健康」。他又特別提到南韓，希望同胞克服衞生危機，並透露「希望堅定攜手合作」。昨早南韓合同參謀本部已發聲明，「偵測到北韓凌晨在平壤金日成廣場動員許多裝備和人員作閱兵活動」；但由於光線不足，南韓和美國情報部門未能即時從衞星圖中確定武器款式。對上一次北韓閱兵是2018年，過去通常早上10時左右閱兵，半夜閱兵實屬少見。

韓聯社／法新社