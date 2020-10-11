日本旅遊｜訪日本宮島神社 2021年度起或要付登島稅

日本旅遊勝地嚴島（又名宮島）計劃明年向遊客徵收「登島稅」，但暫時金額未定。負責的廿日市市政府公佈民調指，有超過9成受訪遊客贊成徵稅。

當地的嚴島神社以海上鳥居聞名，每年吸引很多遊客，廣島縣廿日市市政府指，為改善旅遊質素，正研究向遊客徵收「登島稅」，希望能在2021年度開徵。政府計劃將徵收到的登島稅用在解決垃圾處理、宮島口地區的交通擠塞問題，並增設廁所及維修管理工作。正在研究的方案包括，向登島人士每次徵收100日圓（7 港元），或是每年徵收500日圓（35港元），島民或在島上上學及工作的人士可豁免。

日本朝日新聞報道指，廿日市市政府在上月5日於宮島旅客中心前的廣場進行民調，數據指到訪該處的人數為5270人，其中有404人回答，受訪比率約8%。受訪遊客有376人，約93.1%贊成徵收登島稅，只有24人、約5.9%的遊客反對。贊成的意見包括「希望能讓環境更整潔美觀」、「希望增加洗手間及垃圾桶」等；反對意見則有「會降低遊客登島意願」、「相關費用應由縣市政府負擔」等。

廿日市市政府計劃舉辦簡介會，也會公開募集公眾意見，如果開徵登島稅，將透過搭乘渡輪時收取，但為了避免混亂，也會跟渡輪公司商議相關做法，然後擬定條例草案，再送去市議會審查。

宮島是廣島地區知名觀光勝地，位於瀨戶內海西部、廣島灣西北部，島上嚴島神社一座海上鳥居，更是遊客必訪之地。

中央社

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