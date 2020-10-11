中共屏蔽｜內地轉播期間副總統辯論刪走彭斯講話 美國國務院：這就是中共作風

中國內地的電視台轉播美國早前副總統辯論時，刪走彭斯指責北京的言論，美國國務院批評，反映中共當權派不容任何批評聲音。在當時的辯論過程中，彭斯質疑北京要為肆虐全球的武漢肺炎疫情負責，而且民主黨總統候選人拜登對北京立場軟弱。

國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）周末接受霍士電視台訪問時表示，星期三（7日）辯論期間，當彭斯談到中國沒有妥善控制疫情時，中國內地的電視畫面立即出現「信號異常，馬上回來」的字樣，直到話題轉變後，畫面又恢復正常。對此奧塔古斯形容，「這就是中國共產黨的作風」，千方百計審查百姓可以收看的內容，批評中共領導地位的言論尤其受到監控。

在辯論期間，彭斯表示中國要為疫情擴散負責，「總統特朗普對這點很不高興」，白宮將「追究中國的責任」，形容拜登一直充當「共產中國的啦啦隊員」，執政的話不會維持華府的強硬對華立場。

奧塔古斯又說，中國政府禁止國民使用推特，官方卻經常利用這個平台批評美國，他和國務院同僚看見類似訊息時總會忍俊不止，因為中國人民「反而看不見自己政府的推文」，現象極為諷刺。

隨著中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和教育部長德沃斯（Betsy DeVos）星期五（9日）去信全美大學和K-12學區，批評孔子學院性質如同「外國使團」，希望在美國發揮「不良影響」，呼籲各家院校需要重新審視政策，衡量是否在校內接納孔子學院。在談到孔子學院的問題時，奧塔古斯表示，美國的家長或者以為，子女可在學院學習中文和中國文化，但其實接觸的都是中共宣傳。

美國霍士新聞

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