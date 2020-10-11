武漢肺炎｜美國多個水貂養殖場爆疫 逾萬水貂死亡

美國猶他州、威斯康辛州和密歇根州的農業部門近日相繼證實，當地水貂養殖場爆發武漢肺炎疫情，逾1萬隻水貂因此死亡。

美國全國廣播公司（NBC）新聞周六報道，猶他州政府獸醫泰勒（Dean Taylor）表示，3個縣9個水貂養殖場過去兩周爆發疫情，僅過去半個月就有近1萬隻水貂死亡，當局已將爆疫養殖場隔離調查。威斯康辛州和密歇根州農業部門也先後證實，實驗室檢測結果顯示，當地養殖場出現水貂感染武肺病毒的情況。威州農業部周五向美國有線新聞網絡表示，一個養殖場2,000隻水貂染疫死亡。

三州的衞生防疫部門均表示，目前的研究表明，這些水貂很可能是被養殖場工人傳染的，但目前還沒有有關水貂可將病毒傳染給人類的科學依據。

美國農業部報告，美國水貂確診武肺的最早案例是今年8月14日在猶他州被發現的，當地衞生防疫部門當時對出現疫情的水貂養殖場實施了隔離，但未進行大規模撲殺。

數據顯示，美國有245個水貂養殖場，分佈在22個州，其中威斯康辛州和猶他州是水貂養殖產業規模最大的兩個州。

歐洲國家丹麥、荷蘭和西班牙等的水貂養殖場都出現過疫情，撲殺數十萬隻水貂。其中荷蘭5月出現疑似人傳水貂後水貂再傳人的個案。

美國全國廣播公司／美國有線新聞網絡

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