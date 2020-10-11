哈佛教授涉瞞參與華「千人計劃」 被起訴後自資辯護 狀告大學違反合約

美國哈佛大學化學和生化系前主任利伯（Dr. Charles Lieber）因向聯邦政府隱瞞參與中國「千人計劃」而被起訴，利伯周五向哈佛大學提出訴訟，表示自己在被司法部起訴後，遭到大學拋棄，認為這是違反合約。

利伯周五向哈佛大學提出訴訟，指哈佛拒絕賠償或為其法律辯護提供幫助，這未能履行合約義務，訴訟指出，「哈佛大學正與美國聯邦檢察官辦公室合作起訴利伯教授，令人不安的是哈佛大學完全出於自身利益的考量，而對一名身患絕症、假定無罪、一名敬業樂業的教師置之不理，更重要是這是非法」。

利伯的律師穆凱西（Marc L. Mukasey）稱利伯患有「濾泡性淋巴癌」（Follicular lymphoma），這屬一種血癌。訴訟指哈佛多年來一直從利伯的研究中獲利，帶來1,000萬美元（7,800萬港元）的研究經費，卻在後來「不顧利伯教授的困境，拒絕他的晉升和賠償請求，與之保持距離」。

哈佛大學發言人紐頓（Jason Newton）表示無法就訴訟作出評論，曾就類似案件向大學提供諮詢的前聯邦檢察官阿當斯（Derek Adams）表示，大學通常會與受到聯邦調查的研究員保持距離，因為這些機構十分依賴政府撥款，而款項也是以大學的名義申請。

利伯於今年1月28日被捕，他涉嫌隱瞞參與中國招攬科學人才的「千人計劃」，被指向聯邦當局說謊，他在6月被正式起訴，起訴書說利伯簽署的千人計劃合約允許他每月從武漢理工大學獲得5萬美元（約38.7萬港元）酬勞、每年15萬美元（約117萬港元）的生活費，並獲得超過150萬美元（約1,162萬港元）在該大學建立一個研究實驗室；又指他向美國聯邦政府隱瞞2012年至2015年間與「千人計劃」的關係。

中國的「千人計劃」旨在募集、培養高級科學人才，以協助中國的科學發展、經濟繁榮以及國家安全，不過美國同時也認為，北京利用千人計劃，引誘研究人員竊取美國智慧財產。

美國《紐約時報》/《蘋果》資料室

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