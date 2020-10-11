泰國旅遊巴火車相撞釀17死 旅遊巴翻側車頂脫落

泰國周日早上發生嚴重交通意外，一輛旅遊巴和一列火車相撞，旅遊巴的車頂被削走，殘骸散落到火車軌的四周，事件造成至少17死29人受傷。

這宗致命車禍發生在當地時間周日早上8時，一輛載滿善信前往北柳府（Chachoengsao）的旅遊巴，駛到首都曼谷以東約50公里處，跟一列火車相撞。車內信眾正前往當地一間寺廟，出席紀念佛教四旬齋結束的儀式。

該輛旅遊巴被撞至翻側，金屬碎片散佈四周，車頂被削開，不少人因而被拋出車外，死傷者躺臥在火車軌上。北柳府首長麥特里（Maitree Tritilanond）向記者透露，目前已錄得17人死亡、至少29人受傷，當地救援人員料死亡數字將進一步上升。

嚴重的致命交通意外在泰國並不罕見，因為當地的超速駕駛和酒後駕駛情況普遍，加上執法不力令意外頻生。根據世界衞生組織（WHO）2018年統計，泰國是世界上交通意外死亡率第二高的國家。

法新社

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