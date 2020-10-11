日本海岸防衞隊稱 兩中國海警船駛入釣魚台水域

日本和中國在有爭議海域再有磨擦，日本第11管區海上保安本部表示，兩艘中國海警船隻周日上午闖入尖閣諸島（中國稱為釣魚台）附近的日本領海，並試圖接近日本漁船，海上保安本部確保了漁船的安全。

據日本第11管區海上保安總部（那霸）透露，上午10時45分左右兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島附近日本領海，在大正島以東約22公里的海上，做出了試圖接近一艘正在作業的日本漁船的動作，之後多次做出同樣的動作。日方海保警告其駛離領海，並在漁船周圍部署巡邏船確保漁船的安全。

日本海上保安本部持續警告中國海警船駛離，並強化相關警戒。

共同社報道，這是中國公務船今年第21次進入日本領海，亦是繼8月28日後首次駛入尖閣附近領海。此外在領海外側的毗連區，還發現搭載類似機關炮裝備的另一艘中國船航行。

路透社／日本放送協會／共同社

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