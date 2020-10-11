康復進度難估計　外界憂播毒

美國總統特朗普感染武漢肺炎出院後，隨即密鑼緊鼓地接受訪問和籌備集會，令人擔心他未完全康復，會散播病毒。傳染病專家福西表示，當局未有詳細公佈特朗普的狀況，實在難以估計他的康復進度，但相信白宮醫生不會冒險讓他傳染疾病。

美國約翰斯霍普金斯大學衞生安全中心專家阿達賈（Amesh Adalja）指出，病人的康復速度各有不同。以特朗普年屆74歲而言，這種年紀的人通常要數周才可回復正常，但由於他是總統，身邊有很多人協助，情況有可能不同。

紐約諾斯維爾醫療集團重症高級副總監納拉辛罕（Mangala Narasimhan）亦稱，與特朗普同年紀的患病其間需吸氧氣，病癒後一段時間仍會頭痛和肌肉痛，年長患者也較常經歷第二次病毒複製階段，出現發燒和感冒徵狀，部份人數個月後仍會感到頭暈和呼吸困難，但特朗普的醫療團隊沒有提供關鍵的實驗室數據，難以判斷他的康復進度。

福西指白宮會做足測試

根據疾控中心的指引，輕症病人在病徵出現10日和退燒24小時後就可結束隔離，與特朗普宣佈確診到白宮醫生容許他參與公眾活動的相隔日數相近，惟指引又建議重症病人須在病徵出現20日後才可結束隔離。鑑於白宮公佈的信息不完整，甚至部份前後矛盾，外界根本不能準確判斷特朗普到底屬重症抑或輕症病人。白宮傳染病專家福西則相信，特朗普的醫生不會讓他仍受感染時外出，肯定會先為他進行病毒測試。

法新社