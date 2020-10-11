美國大選｜共和黨議員轟哈里梅根干預美國大選 促皇室剝奪兩人公爵相關頭銜

英國哈里王子和太太梅根上月呼籲美國選民應在11月大選日投票，結果引起爭議，認為兩夫婦有違皇室一向保持政治中立的原則。美國共和黨眾議員史密斯（Jason Smith）周五致函英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce），指他們持續干預美國大選，呼籲英國政府剝奪兩人薩塞克斯公爵及公爵夫人的頭銜。

共和黨眾議員史密斯致函英國駐美大使皮爾斯，指哈里和梅根持續干預美國總統大選。梅根上月在美國廣播公司（ABC）的特備節目中呼籲選民投票，形容「這是一生中最重要的選舉」，皮爾斯在信中稱梅根的政治言論「未有修飾且被廣泛報道」，認為這是嚴重違反英國皇室保持政治中立的做法，「反映被我們其中最親密的盟友不適當地干預本地（政治）」。

哈里和梅根離開皇室後不再使用「殿下」（His/Her Royal Highness）頭銜，但史密斯指他們獲保留薩塞克斯公爵及公爵夫人的頭銜，並持續發表政治言論，反映「英國政府實際上是容忍英國最高層人員干預2020年美國總統大選」。故此，他呼籲英國政府剝奪兩人的頭銜、稱呼和特權。

哈里夫婦今年1月辭去皇室職務，與兒子搬到洛杉磯定居。出生於加州的梅根是美國公民，有望成為歷史上首位公開行使其投票權的皇室成員。

美國霍士新聞／《蘋果》資料室

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