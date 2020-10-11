華為危機｜兩名在華被捕加國公民 1月以來首獲領事「網上探監」

加拿大外交部周六表示，兩名被中國拘捕的加拿大公民自1月以來再獲領事探望。

加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）分別於周五和周六以虛擬方式探望前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕沃（Michael Spavor）。

華為副董事長孟晚舟前年12月1日過境溫哥華期間被加拿大扣留，中國隨後扣留康明凱及斯帕沃，被視為報復之舉。中國爆發武漢肺炎疫情後，原本加拿大駐華領使人員每月一次到看守所探望兩人的安排亦被中方暫停。孟晚舟引渡聆訊進行之際，中方今年6月正式以間諜罪名起訴康明凱及斯帕沃。

加拿大外交部表示，兩名公民對上一次獲得領事探望是在1月13和14日。

加拿大總理杜魯多表示，周六與美國總統特朗普通話，討論兩名加國公民被中國拘留事件。杜魯多就美國持續支持爭取釋放兩人向特朗普致謝。

領事探望被拘留公民旨在評估被拘留者狀況、澄清拘留性質、提供意見、必要時為其尋找醫療服務、作為被拘者與家屬之間通訊橋樑等。

法新社／路透社

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