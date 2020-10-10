特朗普確診｜特朗普舉行出院後首場公開活動 「我國將會打敗這種可怕的中國病毒」

美國總統特朗普周六舉行感染武漢肺炎後首場公開活動，在白宮露台無戴口罩向數以百計支持者說「我感覺很好」。

數百名戴「MAGA」（讓美國再次偉大）紅帽的支持者站在草坪仰望特朗普發言，是他們在特朗普周一出院後首次現場見他，其間不斷高喊「我們愛你」、「再多四年」。他們大多數人有戴口罩，但沒有保持充分社交距離。

特朗普一露面就除掉口罩，發表以法律與秩序為主題的18分鐘演說時，對支持者說：「我想你們知道，我國將會打敗這種可怕的中國病毒」。他呼籲支持者踴躍投票。他近月競選時主打治安牌，在連串因種族問題而起的示威中站在警方一邊。他周六說：「共和黨得到警隊支持。」

特朗普在全國民調仍以雙位數落後民主黨候選人拜登，但在搖擺州的落後收窄。特朗普本月１日確診，競選活動停了逾一周，這場活動被視為特朗普重上競選軌道舖路。他打算周一到佛羅里達州出席造勢集會。其競選團隊周六表示，特朗普周二會到賓夕凡尼亞州出席集會，周三則到艾奧瓦州。

拜登曾批評特朗普仍有可能「播毒」，出席競選活動是「不顧後果」。白宮周六沒有說明特朗普是否仍會傳播病毒，亦沒有公佈最新一次病毒檢測結果，也拒說他上次檢測結果呈陰性為何時。白宮發言人周五曾說，如果特朗普仍會傳播病毒，他不會出席公開活動。

法新社／路透社

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