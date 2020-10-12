天下圍中｜法國升級印太地區策略 指派首位「印太大使」加強對中國施壓

法國外交部宣布，將調派現任駐澳洲大使彭諾（Christophe Penot）出任首位「印太大使」，負責範圍更廣的經濟區域。中國在太平洋地區擴張勢力，分析指法國的行動是至今對印太地區的最高策略升級，將對中國及衝突地區採取更堅定的政策。

《悉尼先驅晨報》報道，彭諾下周二（20日）離開澳洲，他將以法國為根據地，預料將頻繁往來印太地區，協調區域外交策略。彭諾曾在6月曾警告，國際秩序挑戰日益嚴峻，危機更可能因武漢肺炎疫情加速。他說：「法國和澳洲在區域有特別責任，要確保疫情後世界不會變得更糟，如果可以，要變得比以前更好。」法國在印太地區直接投資達1760億美元（1.3萬億元），佔法國出口17%與進口的14%，法國印太策略意味全球經濟重心已從大西洋轉移到太平洋。

法國國防部長帕利（Florence Parly）致力打造以法國、印度、澳洲為骨幹的「印太地區軸線」，在全球緊張關係升溫之際推展外交，這個三角對話機制將獨立於日本、美國、澳洲與印度，以安全為焦點的「四方安全對話」（The Quad）。

澳洲以往與中國經濟往來密切，但如今卻成為國際社會試圖維護印太區域秩序的重要盟友。美國便大幅調高駐澳洲使館級別，增派十多個職位，以坎培拉為印太運作基地。

法國是近期對中國及周邊地區改變態度的歐洲大國，上月一向與中國友好的德國首次發表印太策略，外長馬斯（Heiko Maas）指出，希望協助打造奠基於法制與國際合作的全球秩序，而非由強勢者控制。

中央社／澳洲《悉尼先驅晨報》

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