武漢肺炎｜餐廳防疫追蹤數據被兜售 法律專家：出現私隱危機

英國餐飲業為了配合政府的疫情追蹤指引，紛紛利用手機程式紀錄消費者的資料，但傳媒調查採訪後發現，部分軟件開發公司將數據轉售廣告商，有的軟件開發商甚至表明會保留數據長達四分一世紀，有違反政府指引之嫌。法律專家形容，事件已經構成「私隱危機」。

因應政府要求，英國的餐廳、酒吧、酒店等行業要求顧客留下姓名、地址、電話號碼、電郵等資料，以便出現確診個案時方便當局追蹤密切接觸者，業界除了源用字筆紀錄外，普遍已引入「快速反應」服務，消費者光顧時需用手機掃描二維碼，就可留下有關資料。

根據政府指引，數據只需保留21天，而且除了「國民保健署（NHS）測試及追蹤外，不得用於任何其他用途」。不過部分軟件開發商卻在自己的服務條款中列明，數據保留時間長達25年，而且公司有權將資料轉交市場推廣、借貸公司、保險中介等第三方。對於這個現象，軟件專家馬爾霍特拉（Gaurav Malhotra）表示，民眾的手機如果突然收到大量訊息，那麼追蹤資料可能已落入他人手中。

英國《泰晤士報》發現其中一間涉及問題的，是向英格蘭和威爾斯酒吧提供二維碼掃描服務的公司PUBTT，公司向每間酒吧收取月費20英鎊（202港元），協助紀錄顧客的姓名、電話號碼、電郵等資料。儘管公司宣稱服務性質簡單，但條款卻列明，公司有權透過收集到的個人訊息，向消費者提供「閣下可能感興趣的產品或服務建議」，訊息也會分享給第三方，包括「服務提供商，以及提供防止詐騙服務或信貸/背景檢查的監管機構」，此外，公司也有權「收集、使用、儲存、轉交」數據。

PUBTT的發言人回應媒體查詢時堅稱，公司至今未將數據轉交任何第三方，而且消費者使用服務前，亦已同意其政策。不過傳媒發現，消費者掃描二維碼時，必須接受服務條款才可繼續使用服務，換言之除非放棄光顧酒吧，否則沒有選擇權。

另一間同類軟件公司Ordamo則以餐廳為客戶對象，公司的服務條款也表示，公司有權「保留（數據）25年」。私隱律師質疑，這樣的年期太長，難以令人接受。

連串現象已經引起官方資訊專員辦公室（Information Commissioner’s Office，ICO）關注，部門正審查15間軟件公司的經營手法。

英國《泰晤士報》

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