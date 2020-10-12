天下圍中｜華大使館指導印媒遵守一中原則 印媒罕發社論回應：印度是自由國家

日前中國駐印度大使館向印度傳媒發文「指導」他們報道台灣和雙十慶典時要遵守「一中原則」，引起反響。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）周一刊出社論，提醒中國不應認為可在民主的印度向傳媒施壓，並呼籲中國改正行為。

《印度斯坦時報》周一社論的題為「給中國的提示︰印度是自由國家」（A reminder for China: India is free），文中指出，中國駐印度大使館在「台灣國慶」前夕向多家印度傳媒發出「建議」，要求報道遵守「印度政府在台灣問題上的立場」，不能違反「一個中國」原則。此舉引起印度新聞界憤怒，印度外交部發聲明回應，強調印度傳媒可自由報道所想報道的議題。

社論指，印度人民黨的新德里黨部發言人泰傑德（Tajinder Pal Singh Bagga）在當地使館區懸掛慶祝雙十海報，但遭到中國駐印度大使館表達不滿，及後海報被撤下，原因是「未獲授權」。事件反映中國駐印度大使館不民主，符合中國一黨專政特質。但印度是個「自豪的民主國家，擁有充滿自由與活力的傳媒，有公開、健康的外交政策辯論」。

社論指出，中國在拉達克（Ladakh）的「軍事侵略」，在當地引起仇敵情緒。印度社會有強烈的看法認為，印度必須大聲反對中國建立霸權；而印度傳媒必須為這些觀點留出空間。縱然政府必須遵守外交規範，但很多人認為，政府對待中國敏感議題時，態度過於謹慎。

社論最後強調，傳媒有權利提出議題且擴大外交政策的討論，「中國不應該認為可以在印度做出在自己國家所做的事，並向傳媒施壓」，如果中國希望印度人表現出善意，就應改正行為。

中印發生邊境衝突後，關係持續轉差，台灣雙十慶典前，印度兩間主流報章皆刊登全版的相關廣告，當地電視台更播出25分鐘台灣專題報道，中國駐印度大使館就此表示不滿，發函警告印度傳媒不要違反「一中」原則，不應稱台灣是一個國家或「中華民國」。不過當地傳媒和網民即圍剿，要中國別威脅印度傳媒、別干預內政、別把中國共產黨的魔爪伸進來。

中央社／《印度斯坦時報》

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