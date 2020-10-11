大法官提名●懶人包｜一文了解巴雷特！ 剖析墮胎、醫保等五大議題看法

美國參議院司法委員會周一展開最高法院大法官任命聽證會，展開確認巴雷特（Amy Coney Barrett）的程序，巴雷特自2017年獲特朗普任命為芝加哥第七巡迴上訴法院法官以來，身為虔誠天主教徒的她在多項熱門重要議題上堅守保守立場，不但反對墮胎，亦曾支持特朗普強硬的移民政策及擴大擁槍權，又裁定被控校園性侵的大學生可更容易對學校提出訴訟。

墮胎

反墮胎團體支持巴雷特的任命，墮胎團體則強烈反對，雙方都認為一旦巴雷特出任大法官將有機會協助推翻具有重要指標意義、美國聯邦最高法院在1973年「羅訴韋德案」( Roe v . Wade）中，承認孕婦可以合法墮胎的全國案例。巴雷特曾於2006年在一個反墮胎的廣告上聯署，廣告描述墮胎是「野蠻」，認為生命始於「受孕」。

醫保

巴雷特一旦成為大法官，料有權參與是否廢除俗稱「奧巴馬醫保」的《患者保護與平價醫療法》（Patient Protection and Affordable Care Act）的決定，民主黨人相信巴雷特會反對「奧巴馬醫保」，因為巴雷特的導師、已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）曾兩度反對「奧巴馬醫保」，而特朗普上月在白宮宣佈提名巴雷特時，巴雷特表示自己與斯卡利亞具有相同的司法理念。

擁槍權

美國全國步槍協會（National Rifle Association， NRA）及美國持槍者（Gun Owners of America）等擁槍組織支持巴雷特，而支持禁槍人士則反對其任命。巴雷特從事第七巡迴上訴法院法官以來，並沒有相關判決顯示她如何看待擁槍權，但巴雷特在2019年反對法院裁定可永久禁止一名非暴力重罪犯擁槍時，曾表明支持擁槍權。

校園性侵

巴雷特曾於2019年裁決讓被控校園性侵的男性，更容易挑戰校方處理案件的方式。案件涉及一名就讀普渡大學（Purdue University）的男學生，他被指控性侵後被停學，該男性提出訴訟，表示自己遭指控性侵後被停學，認為校方因為他的性別而歧視他。巴雷特判決普渡大學有機會因為受害者是女性而選擇相信她，而因為男學生的性別而選擇不接納他的供詞。

移民

總統特朗普任內採取強硬移民立場，巴雷特曾於第七巡迴上訴法院處理過數宗移民案件，其中包括今年6月就美國政府拒向非法移民發放綠卡及阻止提供社會福利援助的政策。法院裁決特朗普拒絕向未來或需政府援助的特定移民提供合法永久居留權一案時，當時三名法官組成的小組裁定支持挑戰特朗普決定的一方，當時巴雷特力撐特朗普，反對有關裁決。

共和黨人在參議院佔有大多數優勢，相信巴雷特可獲確認為最高法院大法官，成為繼戈薩奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）後，特朗普任內委任的第3位大法官，最高法院內九名大法官屆時將有六人是保守派。

美國霍士新聞

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