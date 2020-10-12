被揭自肥酒店業務進賬近億

特朗普四年前高呼「排乾沼澤」，誓言整頓官僚和說客上下其手的華府政治生態，但《紐約時報》對特朗普稅務文件揭秘的新報道，指他上任後非但無排乾沼澤，更是索性把「沼澤」由華府搬到自己名下的酒店和度假村內自肥。

兩年進賬近1,200萬美元

《紐時》指特朗普當選前，名下的特朗普集團過去幾十年生意一直麻麻，絕非他對外宣傳般經營有道。直至特朗普當選後，這盤家族生意發掘到一批非富則貴的大客源：有求於總統的人。

報道指統計顯示，在特朗普任期首兩年，60位跟華府有利益瓜葛的客人，便為特朗普集團進賬近1,200萬美元（9,360萬港元），大部份人都會在特朗普政府得到好處。根據稅務紀錄，特朗普名下的海湖莊園度假村在他當選前幾個月，突然新增近100名會員，單是2016年的入會費便接近600萬美元（4,690萬港元）。

雖然特朗普口口聲聲表示已把生意交給兒子打理，強調不會假公濟私，但現實是他經常對集團指指點點，例如不止一次向海湖莊園的常客表示，等入會的人龍太長應加價，結果園方加了最少兩次價。

粉絲為見特不惜入住

過去4年，特朗普逗留在自己名下物業的日數高達近400天，結果吸引不少人終日留連海湖莊園，只為一睹特朗普的龍顏，但有些人是另有目的，前隨員卡茨說：「有了這個途徑，可以藉此提出你的想法，特朗普真的會聆聽和指示下屬跟進」。

因為有特朗普這塊生招牌坐鎮，逾70個過去從不在海湖莊園內搞活動的倡導團體、企業或外國政府，近年也移師來捧場。特朗普亦肥水不流別人田，親自出席旗下酒店和度假村舉行的34場籌款活動，既籌得競選經費，也為家族企業帶來300萬美元（2,340萬港元）的收益。

特朗普鐵粉、福音教派領袖博蘭直言：「若我在他的酒店用餐便是支持總統，我樂意這樣做。」他已獲贈酒店的貴賓卡。

《紐約時報》