捲兒童色情案｜美國大學孔子學院中方代表陳屍家中 死前被警方上門搜查

美國密蘇里州韋伯斯特大學（Webster University）周日證實，校內附設孔子學院的一名中方代表被警方就一宗兒童色情案件搜查寓所後，被發現死於屋內。

《聖路易郵訊報》（St. Louis Post-Dispatch）周六引述大學發言人報道，警方上周三通知校方，校內孔子學院的北京語言大學代表劉強（Qiang “David” Liu）被發現在住家身亡。

根據報道，聖路易縣（St. Louis County）警方在電子郵件表示，警察和聯邦調查局（FBI）探員上周二晚搜索劉強在韋伯斯特格羅夫斯（Webster Groves）的寓所。

韋伯斯特大學周日發表聲明表示，校方並無證據或理由認為，相關兒童色情案件調查或劉強的死亡，與該校孔子學院或韋伯斯特大學有任何關連，但校方仍將展開調查，確定是否有任何證據顯示任何校內人員因這宗事件受害。

報道說，劉強去年1月起赴美擔任韋伯斯特大學孔子學院北京語言大學中方院長至今，並列名該校孔子學院董事會的當然成員，但韋伯斯特大學官網上周五已移除關於劉強的介紹。

北京語言大學周日晚發表聲明，表示北京時間上周三晚收到韋伯斯特大學孔子學院資訊，得知劉強死訊，「感到非常震驚和無比悲痛」。該校表示，劉強是北京語言大學外國語學部教師，2019年1月赴美工作。

北京語言大學表示對事件高度關注，第一時間成立專項工作組，及時慰問家屬，跟進處理善後事宜。目前正與中國駐美國芝加哥總領館和韋伯斯特大學保持密切溝通，安排人員赴美，共同敦促美國警方盡快告知調查結果。

美國《聖路易郵訊報》／中央社／新浪網

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