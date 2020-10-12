白羅斯抗爭｜警出動水炮武力驅散明斯克示威 示威者：手段8月以來最兇殘

白羅斯局勢仍未明朗，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）似乎一手軟一手硬，他周末到監獄跟反對派人士會面企圖擺出友善姿態，然而，首都明斯克周日再出現數以千計的人示威時，警方卻以有顏色水炮、震撼彈和警棍等暴力驅散，示威者指責今次驅散的暴力程度罕有地高。

自8月初起，盧卡申科被指在總統大選舞弊來贏得大選後，白羅斯首都明斯克和其他城市每逢周日，反對派都舉行示威集會。不過，在最近一次集會卻被當地警方極度暴力鎮壓，警察用橙色水炮直接射向示威者，又有一些黑衣警察突然從黑色、沒有任何標記的貨車下車，衝向示威者並按下他們用警棍毆打。

白羅斯內政部發言人向法新社證實，警方對示威者使用了震撼彈和水炮，有當地傳媒指，警方還使用了催淚彈。有示威者表示，今次警察行動使用的戰術，是八月初開始抗爭以來最兇殘。

據英國廣播公司報道，在明斯克至少有數十名示威者被捕，白羅斯人權組織「維亞斯納」（Viasna）就指全國一共至少140人被拘捕，當中還包括俄羅斯塔斯通訊社和白羅斯通訊社BELTA的記者。

盧卡申科於周六才到監獄跟反對派人士會談，他罕有地放下身段，又揚言要「思考更多不同意見」。不過，有報道形容會面或者只是一場公關騷，反對派人士亦要對長達4個半小時的會談內容保密，流亡到立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）強調，「你不能在監獄中進行對話」。

英國廣播公司/路透社/《蘋果》資料室

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