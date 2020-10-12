英國脫歐｜達成貿易協議期限在即 歐盟防英毀約堅持有嚴格執行規定權利

英國與歐盟的脫歐談判持續，周四是雙方達成貿易協議的最後期限，英國《金融時報》報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及其他歐盟領袖堅持任何與英國的貿易協議，皆採取嚴格的執行規定，並警告英國首相約翰遜嘗試推翻脫歐協議的舉動，反映英國沒有誠信。

《金融時報》周一報道，歐盟外交官指歐盟領袖會在周四的峯會上，要求首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）確保歐洲企業與英國公司有「公平競爭環境」，而若果英國違反其承諾，布魯塞爾有迅速採取報復行動之權利，可在英國違反承諾時有所動作。

據報法國及歐盟其他國家將強調保留在英國海域的捕魚權，英國政府則希望採取類似挪威的方式，每年設置漁獲配額，法國的要求意味巴尼耶幾乎沒空間去爭取達成協議。

一名歐盟外交官上周五指，巴尼耶希望英國在展開最後階段談判前作出更多讓步。約翰遜重申在未來數天達成協議對雙方有利，英國亦準備以澳洲條款模式結束過渡期。

約翰遜辦公室表示，首相周日與德國總理梅克爾（Angela Merkel）通話，稱必須在未來幾天與歐盟就後脫歐的貿易談判取得進展，以化解雙邊的「重大歧見」。

路透社/中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！