印度殺人虎咬死老翁 兩年殺9人多次追捕失敗

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）坎姆巴達（Khambada）上周一名一名70歲老翁被老虎咬死，當局指不計今次遇害死者，行兇的老虎過去兩年來已殺了8人，一直嘗試捕捉牠，但都不成功。

馬哈拉施特拉邦官員指，受害老翁彭打（Maroti Pendam）當日到森林收集木柴時，卻遭老虎襲擊咬死。由於彭打當晚遲遲未歸家，家人便跟其他村民外出找人，翌晨發現他的殘肢，相信部份遺體已被老虎吞噬。

當局表示從老虎留在彭打身上的傷痕，相信牠便是過去兩年已咬死另外8人的殺人老虎，林務官員普拉溫（N.R. Praveen）說：「我們一直嘗試用麻醉鏢捕捉這隻老虎，但從未成功。」據報這隻老虎自去年1月18日殺死第一人後，連同今次彭打遇害，受害者已多達9人，最近一次是上月26日，牠也在維魯爾村（Virur）殺了一人，至今亦導致3人受傷。

今次慘劇也是馬哈拉施特拉邦一周內第二宗人類遭貓科類襲擊死亡事件，本月1日，婆羅門布里行政區（Brahmapuri tehsil）一名11歲男童被一隻豹殺死。

馬哈拉施特拉邦過往亦曾發生多宗老虎殺人事件，一隻雌虎相信先後殺了13人，部份死者更的頭都被咬下來，結果牠在2018年一次大型搜捕中被射殺，

英國《每日鏡報》

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