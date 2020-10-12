武肺奪天才｜高田賢三60年代巴黎闖出一片天 90年代伴侶媽媽助手相繼離世陷低潮

日本著名時裝設計師、KENZO創辦人高田賢三上周因感染武漢肺炎在巴黎病逝，終年81歲。他生前被問到成功原因時，分享自己在年紀輕輕已立定志向，在上高中時已決定去巴黎闖天下，「抱持冒險心、朝夢想邁進」。但他的追夢旅程並非一帆風順，當時很多人對他說日本設計師不可能在巴黎時尚界立足，惟高田打破局限，憑着獨有的創意，成為首位在當地闖出名號的日本服裝設計師，即使年過80，仍站在第一線，今年1月更宣佈成立家居精品品牌「K三」（K3），他曾表示，已經81歲還在工作，連自己也覺得驚訝。

高田在1939年於日本兵庫縣姬路市出生，家中經營旅館「浪花樓」，他曾表示，二戰後生活很苦，「那是很黑暗的年代」，「幾乎什麼都沒有」。小時候他跟著兩個姊姊看少女雜誌，覺得插畫很吸引，依樣葫蘆跟着畫，這便是他對服飾產生興趣的起源。他還在雜誌上看到當時很少見的法國資訊，自始對巴黎充滿憧憬。

高田就讀家鄉的神戶外國語大學，有天在他坐電車時看到東京文化服裝學院招收男生的廣告，決定去報讀。但高田的雙親反對，他只能輟學，靠自己暑期工賺的錢去東京。他曾經向朋友借宿、到油漆店打工賺學費，終於如願考進文化服裝學院，成為該校第一批男學生，成為當時極少數學裁縫的男生。多名成功的服裝設計師包括小篠順子（Junko Koshino）、松田光弘和金子功等，都曾經是高田二年級的同窗，那一期學生被稱為「精英的9期生」。1960年仍然在學的高田，獲得表揚新秀設計師的「裝苑賞」。

文化服裝學院畢業後，高田入職銀座三愛等公司，負責設計工作。1964年東京主辦奧運，高田所住的公寓被政府拆除，他得到一筆補償金。在一位曾在法國居住的老師建議下，高田便拿着那筆錢，搭船前往巴黎追夢，當年他大約只有26歲。船程約為1個多月，高田曾途經香港、新加坡、印度等國家城市及非洲，他在各港口停泊時，感受到強烈的文化衝擊，影響他的人生。

高田在1965年初抵達法國馬賽，原本只打算在法國停留幾個月就返回家鄉，但他所畫的圖在巴黎大受好評，所以他決定在巴黎生活。5年後他在其位於巴黎二區的「Galerie Vivienne」精品店，舉辦首場時裝展，被視為日本時裝設計師的創舉。當時的巴黎時裝文化正值從高級訂製服轉向高級成衣之際，高田用200美元買了棉布，手工縫製，加上朋友幫忙，完成第一批作品，意外大受歡迎，同年他的作品登上《ELLE》雜誌，獲讚為「棉布詩人」。雖然高田當時只是礙於資金不足，只能買便宜棉布當素材，但看在巴黎採購商和傳媒眼中，作品充滿「新鮮感」。1972年精品店同業「Madd」店主里昂向權威時尚報紙《女裝日報》（WWD）表示：「今年春天你看街上所有的，以及精品店裡半數服飾都受到日本風格影響。沒有KENZO的話，今年就沒時尚可言。」

剛開店時，高田用油漆把店裡牆壁畫上叢林圖案，靈感來自他喜歡的法國印象派畫家盧梭（Henri Rousseau）的畫作《夢境》（the Dream）。他把叢林美學風格與故鄉日本結合，店名和服裝品牌都取名「JUNGLE JAP」（日本叢林）。品牌走紅後，高田在1971年首訪美國，日裔美國人聯盟認為品牌名字有貶抑日本人之意，要求他把商品名稱的「JAP」刪走，於是他將「JUNGLE JAP」改成自己名字賢三的拼音，「KENZO」自此誕生。KENZO 很快在歐美大受歡迎，出現「巴黎時裝50年代是 Christian Dior；60年代是 Yves Saint Laurent ；70年代是 KENZO」一說。

1971年高田聯合另外兩個品牌一起辦時裝展，開創合展的首例，再逐步演變成更多品牌在同一時間、同一場地開展的慣例，形成日後的巴黎時裝周。1976年高田在巴黎勝利廣場開了KENZO旗艦店，1983年開始設計男裝和童裝，1988年進軍香水市場。

談到成功的服裝設計師需要哪些條件？高田認為，要有某程度的才能與好奇心，另外就是把握機會。高田認為如果他晚2、3年才到巴黎或許就不會有今天的成就，因為1968年法國爆發大規模學生與工人運動「5月革命」，當時巴黎時裝被倫敦超越，此時高級成衣Sonia Rykiel和Dorothee Bis冒起，時代正等待新設計師出現，高田採用和服布料和平面剪裁，對當時法國人而言很新奇，成為他的特色之一。

不過到九十年代，高田經歷人生低潮。他終身未婚，有位具伯爵貴族身分的同性伴侶卡斯泰拉（Xavier de Castella），卡斯泰拉是一位建築師，在1990年不幸死於愛滋病。隔年，高田工作上的重要助手近藤淳子中風病倒。接著高田的母親過世，但他在葬禮舉辦後才知情，因當時高田跟友人租船去島嶼遊山玩水，哥哥一直無法聯絡他。高田曾撰文表示遺憾：「我因外出遊玩錯過母親葬禮，實在很悲哀。我心碎，陷入絕望。」

1993年，高田因為痛失至親，精神受創，加上與KENZO經理人博菲梅（Francois Beaufume）不和，於是將KENZO賣給LVMH。他在後來的訪問中表示：「經營很難，我不擅長。」坦承後悔賣掉KENZO，並說從中學到一課，認為他需要找個很值得信賴的經理人協助經營，讓他投身創作。

1999年他因與LVMH經營層理念不合，宣布退休。當年10月高田擔任KENZO設計師的最後一場時裝展在巴黎舉辦，現場有巨型螢幕，還有白馬和大象，他號召200多位朋友當模特兒，將創作匯集呈現，令觀眾留下難忘回憶。

高田離開KENZO後，數年後以全名「高田賢三」再開新公司，2002年推出「Yume」（夢）品牌。2004年設計日本雅典奧運代表團制服，並發表新品牌「GOKAN KOBO」（五感工房），可惜公司因經營不善，在2007年倒閉。2016年高田與日本7-Eleven 母公司Seven & i控股合作，推出期間限定聯名服飾，去年還替在日本演出的普契尼歌劇《蝴蝶夫人》設計戲服。

另外，高田才華洋溢，年輕時當過臨時演員，十分熱愛電影，甚至曾執導1981年的電影《夢．夢之後》。電影深深影響他的時尚美感，KENZO時裝展有白馬，源自於他對電影裡白馬王子的幻想。

高田在巴黎有一棟融合東西文化、內有日本庭園的豪宅，是他跟男友卡斯泰拉共同設計建造，他居住20年後，在2009年脫手，據傳價值高達25億日圓（約1.83億港元）。高田喜歡去派對，以鮑伯頭、誇張服飾穿梭在夜店之中，他還喜歡賭博。

高田的設計充滿色彩繽紛的花卉，他愛從日本歌舞伎和世界民族服裝取靈感，設計出的寬鬆舒適剪裁在時尚界帶起風潮，在全球打響KENZO名號。消息人士指，高田自9月初從法國南部度假回巴黎後，身體不適入院，確診武漢肺炎，其間他曾透過電話表示，感到身體好轉，不料狀況又再轉差，本月4日病逝。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）形容高田賢三是「才華無邊的創意家」，「他為時尚界帶來色彩與光芒，今日巴黎為痛失愛子流淚」。法國奢侈品品牌LVMH集團行政總裁阿諾特（Bernard Arnault）讚揚高田，指其作品為時尚注入輕快的詩意和舒適的自由氣氛。《紐約時報》指他以燦爛笑容和愛開玩笑著稱，留下名言「時尚就跟吃飯一樣，不必執著於同一種菜單」。

曾經染上武漢肺炎的本港著名時裝設計師鄧達智，亦曾撰文形容高田賢三是「先行者」，其巴黎成功路線圖為日本及遠東的後來者鋪路，日本Twitter 上，網友皆留言悼念。

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