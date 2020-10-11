大法官提名｜任命聽證會周一登場 巴雷特將強調法院「不應試圖」制訂政策

美國參議院司法委員會周一展開最高法院大法官任命聽證會，獲總統特朗普提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）將會向參議員表示法院「不應試圖」制訂政策，而應將決策權留給政府。

根據美聯社取得的開場陳詞，巴雷特將表示：「我獲提名填補最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的遺缺，但沒有人能夠取代她。」她也會提及已故的大法官斯卡利亞（Antonin Scalia），對方是她的導師，她稱自己已決心與導師一樣，「致力於家庭，堅定信念，無所畏懼」。

她也會以很長篇幅提及家人，並說她絕不會讓法律定義自己的身份，或將自己的餘生排擠在外。她指類似的原則也適用於法院，形容法院「非旨在解決我們的公共生活中的每個問題，或糾正所有錯誤」，並說：「決策和價值判斷均必須由民選產生並向人民負責的政治部門負責，公眾不應該指望法院這樣做，法院也不應嘗試這樣做。」

由共和黨控制的參議院力爭在下月3日大選前確認巴雷特的提名，以便應付大選後相關的爭議以及「奧巴馬醫改」的審訊。另一個共和黨急於確認大法官提名的原由，是大選後政治版圖可能大改，倘若民主黨勝出總統選舉並控制參議院，將令特朗普提名的大法官人選更難獲通過。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日在紐約向記者表示，如果巴雷特的任命獲通過，她應在有關總統選舉結果及奧巴馬醫保等案件中避席。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！