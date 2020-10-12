特朗普確診｜大讚抗體雞尾酒「神藥」 揚言「快將獲緊急使用授權」

美國總統特朗普周日表示，感染武漢肺炎期間接受的「抗體雞尾酒藥物」，快將獲緊急使用授權，令廣大民眾受用。美國傳媒報道，特朗普又再公開推介治療武肺藥物，勢令審批緊急使用授權申請的食物及藥物管理局（FDA）再受壓力。

特朗普確診後留院三晚，其間接受多種藥物治療，其中一種是由美國紐約生物技術公司Regeneron開發的REGN-COV2。

特朗普周日接受霍士新聞頻道節目訪問時表示，形容REGN-COV2是「神藥」，正等候緊急使用授權，將會分發到全國各地的醫院，最終會分發到全世界。

特朗普以抗疫鬥士姿態復出，不過他周日一條自稱已經免疫的推文就被Twitter示警，指之違反Twitter規則中「發放有關武漢肺炎誤導性甚或有害的資料」一項。推文說：「白宮醫生昨天完完全全的確認。這意味我不會再中招（免疫），也不會再播毒。真是好消息。」

Twitter沒有刪掉該文，只加了「聲明」，解釋推文可能關乎公眾利益，故不予下架。

路透社／《國會山莊報》

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