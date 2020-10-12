美國大選｜第二場總統辯論取消 拜登特朗普改為各自參加電視台答問大會

美國總統特朗普表明「不會參與」與民主黨候選人拜登的視像辯論後，總統選舉辯論委員會表示取消第二場辯論，美國有線新聞網絡報道，特朗普的競選團隊仍想推動如期舉行第二場面對面辯論，更多次強調特朗普已經沒有傳播病毒的風險，但拜登及總統辯論委員會似乎已有最終決定。

主辦辯論的總統辯論委員會上周宣佈本來在周四舉行的第二場辯論改以視像形式進行，「以保障所有參與人員的健康及安全」， 特朗普隨即表明不會參與網上辯論。總統選舉辯論委員會隨後表示，由於特朗普拒絕接受把第二場辯論改做視像形式，因此這場辯論將會取消。至於最後一場辯論，會在10月22日在田納西州舉行。

拜登當天將改為出席美國廣播公司（ABC）主辦的答問大會，有消息指特朗普亦計劃出席由全國廣播公司（NBC）主持的答問大會，據指活動只會在特朗普達到特定醫療狀況的要求下舉行，包括確認他的病毒檢測呈陰性，並會在邁阿密的戶外場地舉行，形式如同早前NBC邀拜登舉辦的答問大會一樣。

然而，特朗普的競選團隊似乎仍想堅持舉行面對面辯論，特朗普多次表明自己已準備好重投競選活動，他甚至在受訪時稱「似乎自己已免疫」，惟目前未有證據顯示受感染後會免疫。其次子埃里克（Eric Trump）受訪時表示父親「希望與對手一起站在台上」，連特朗普媳婦勞拉（Lara Trump）亦支持特朗普拒絕視像辯論，認為「視像辯論將會是災難」。

美國有線新聞網絡／美國《紐約時報》

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