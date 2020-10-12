美國大選｜福西不滿被特朗普團隊擺上枱 發聲明斥競選廣告斷章取義

在處理疫情上與美國總統特朗普時有齟齬的美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周日發表聲明，指特朗普競選團隊將他「擺上枱」，競選廣告斷章取義，將他過往發表的言論當成對特朗普的讚美。

那個上周推出的30秒競選廣告，以特朗普個人抗疫成功及其政府全力處理疫情為主題，當中剪輯福西3月說過的一句話「我想不到還有誰會做得更多」，予人福西在讚特朗普的印象。那句話其實是福西接受訪問時說的，而他想讚的並非特朗普，而是包括白宮抗疫小組在內的聯邦政府公共衞生官員。

福西在聲明中表示，在近50年公職生涯中，從未表態支持任何參選政客，那句評語未經他批准而被引用，而且斷章取義。

特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）發聲明反擊，說廣告中福西的一字一句都是出自他口，準確無誤。他又指福西最近在參議院聽證會上，也說特朗普一開始已嚴肅對待武肺疫情，而且行動迅速，拯救了多條人命。

自1984年起擔任國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任的福西，是傳染病權威，特朗普發表有關武肺疫情的謬論時，福西也會公然駁斥。曾有傳特朗普不滿福西，曾打算辭退他。

上月26日特朗普在白宮玫瑰園宣佈提名巴雷特為最後法院大法官，事後多名出席者中招，包括特朗普本人。福西曾形容那次活動為「超級播毒事件」。

美國廣播公司（ABC）曾要求白宮讓福西或其他白宮抗疫小組成員出席周日早晨節目《The Week》，惟白宮通通拒絕。白宮傳訊總監法拉（Alyssa Farah）其後在Twitter解釋，拒絕放人是因為福西日前已經出席其他節目，並非向福西下了封口令。

路透社

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