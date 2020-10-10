名模悲歌｜《Elle》封面模特兒紐約失蹤一年 衣衫不整於巴西貧民窟遊蕩獲救

一名居於美國紐約市的女模特兒1年前失蹤，其家人一直尋找其下落，近日她被發現在巴西里約熱內盧的一個貧民窟出現，當時她衣衫不整、神志不清，警方帶走她時顯得極度焦慮，目前已被送到當地一間精神病院接受診斷。

26歲的豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）是一名來自巴西阿拉戈斯州（Alagoas）的女模特兒，她曾為時裝雜誌《Elle》及《Grazia》拍攝封面照片，而她之前跟丈夫伯爾列亞努（Andre Birleanul）在紐約市居住，但在去年6月突然失蹤，豐特斯的家人一直追尋其下落。

今年10月6日，豐特斯被發現在里約熱內盧的貧民窟出沒，據目擊人士指，有一名陌生女子在貧民區徘徊了兩天，沒有上衣沒有鞋子，明顯神志不清。據當地傳媒報道，豐特斯當時還背著一個背包，裝有她跟國際模特兒經紀公司簽的合約，以及國際攝影師的參考資料。

據指她被警方帶走時，處於極度焦慮及恐懼狀態，以為有人要偷她的東西，豐特斯目前已被送到當地一間精神病院，醫生指暫時沒有計劃讓她出院，其母親得悉女兒的下落後，已立即前往里約熱內盧。

豐特斯在2019年初也曾試過突然從紐約市失蹤，5天後被發現在距離曼哈頓市中心約30分鐘車程的白原市（White Plains），當時她一條街道上遊蕩，「明顯地迷失了方向」。此事發生後不久，她的模特兒生涯亦因而中止。

報道指，她可能在今年1月搬回巴西，很有可能是返回祖國尋找工作，但沒有知會家人。她初抵達里約熱內盧時住在朋友家中，後來跟一名男子交往，並搬進其家中同居，但隨著豐特斯「行為不穩定」後雙方分手，但無人知道她分手後的住處。

而豐特斯跟伯爾列亞努於2012年在巴西聖保羅相識，於2年後結婚兼育有一女。不過，二人在豐特斯第一次在紐約失蹤後就關係破裂，女兒的撫養權歸伯爾列亞努所有。

英國《每日郵報》/英國《鏡報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！