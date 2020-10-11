監獄見反對派｜白羅斯總統盧卡申科到訪監獄 與11名其囚禁「罪犯」對談4.5小時

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周六到訪一座監獄，跟其政府囚禁的11名反對派人士會面，雙方會面長達4個半小時，他聲稱希望聆聽各界意見，但強調不能在街頭改寫憲法，有反對派人士形容，盧卡申科今次會面暴露其弱點，變相承認他口中的「罪犯」是因政治理由遭囚禁。

白俄羅斯總統新聞辦公室發放的片段值得仔細觀察，盧卡申科在監獄中跟11名在囚的反對派人士會談，包括原打算參選總統卻被捕的銀行家巴巴里科（Viktar Babaryka）、協調委員會領袖之一弗拉索娃（Liliya Vlasova）及政治分析家什克里洛夫（Vitali Shkliarov），他們雖然身在獄中，但沒有穿上囚衣，雖然政府聲稱所有參與者同意將會談內容保密，但影像已足見參與者個個面如死灰，完全沒有笑容，可以想像會談氣氛非常僵持。

在片段中，盧卡申科向反對派人士表示：「我試圖說服的不單是你們的支持者，而是整個社會，我們需要思考更多不同意見。」針對目前國內仍持續的示威，他補充指「你不能在街頭改寫憲法」。政府無公佈會談的其他內容。

流亡到立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）透過社交媒體指，盧卡申科變相「承認的確存在一些他聲稱是罪犯的政治犯」，她坦言：「總不能在監獄中對話。」曾任法國大使的協調委員會成員拉圖什科（Pavel Latushko）認為，盧卡申科此舉暴露其弱點。

自今年8月開始，盧卡申科被指在總統大選舞弊來贏得大選，引起全國大規模示威，反對派成立協調委員會要求盧卡申科下台，但被嚴重打壓。現時英國和加拿大等皆對盧卡申科實施制裁實施制裁，法國等國亦拒絕承認大選結果。

英國廣播公司/《蘋果》資料室

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