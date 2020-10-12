【美國大選】

距離美國大選投票日只剩三周，選情處下風的總統特朗普因感染武漢肺炎「停賽」八日後，前日復出，不戴口罩向數百支持者講話。雖然忠心的白宮醫生開出「再無播毒風險」認證，但白宮始終未確認總統病毒檢測已轉陰性，帶毒疑慮未除，惟競選團隊相信他仍可能絕地反彈，本周他急起直追，將赴多個戰場州連環出擊。

白宮醫生康利（Sean Conley）前晚發聲明，確認74歲的特朗普不再有傳染武漢肺炎給他人的風險，指當天上午檢測結果「再無證據顯示病毒活躍複製」，但仍未明確說總統病毒檢測結果轉為陰性。康利指，特朗普「超過24小時沒發燒，所有症狀已好轉」，達到疾控中心（CDC）「安全解除隔離標準」，可重啟「繁忙行程」，而康利會繼續密切關注特朗普情況。

但多名專家都認為特朗普太快復出。其中哈佛教授兼麻省總醫院傳染病專家納爾遜（Sandy Nelson）指，康利提出的屬輕症者標準，至於特朗普這類曾住院且要吸氧的病人，一般隔離不只十天、有的更要20天。特朗普昨在電視訪問稱已沒武肺，看似已有免疫力。

發言僅18分鐘比平時短

在康利的聲明公佈前，特朗普同日午間現身白宮南草坪的陽台上，對數百支持者說話，是距離他本月1日公開活動九天後再露面。他一步出露台，就亦立即摘下口罩宣告：「我感覺很好！」不再是日前受訪問般沙聲，聲量也夠壯。不過，平常集會他多數講1.5小時，這天發言僅長18分鐘，甚至不及白宮事前公佈的30分鐘。

據現場記者估計，出席活動人數有300至400人，大都有戴口罩，但幾乎沒維持社交距離。許多都戴上特朗普粉絲必備的紅色「令美國再次偉大」鴨嘴帽，並熱情高喊「USA」、「做多四年」等口號。事前消息說白宮向2,000人發出邀請。出席人數大大少過預期，未知與白宮上月底的大法官提名儀式成為「超級播毒大會」是否有關。美媒統計指「白宮群組」累計36人確診，包括總統核心圈11人。

宣稱會打敗「中國病毒」

雖然白宮聲稱這場並非競選活動，但特朗普以「法律與秩序」為主題的發言，繼續攻擊對手拜登，批民主黨推動「社會主義」甚至「共產主義」議程、幾十年來將工作機會送去中國。因抗疫失策受批的他，不忘宣稱「我們會打敗這糟透的中國病毒」。

經過這場操練熱身，特朗普準備好今起一連三天連踩佛羅里達、賓夕凡尼亞和艾奧瓦三個戰場州造勢。大病初癒就馬不停蹄衝刺，全因其競選團隊對於特朗普扳回劣勢仍然樂觀。團隊發言人默托直言，寄望大選前跟民主黨達成紓困方案、以及推動參院確認保守派巴雷特的大法官任命，由此向選民證明，特朗普才是「成功打造全球最強經濟體」的人選。

路透社、YouGov和霍士新聞頻道三個最新民調都顯示，拜登支持率領先特朗普至少十個百分點。拜登前日在賓夕凡尼亞州造勢，就信心滿滿地說，他會敗於特朗普「唯一途徑」是大選「有詐」，但他聲稱會接受選舉結果。

路透社/法新社/美國《華爾街日報》